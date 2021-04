Non è così raro ordinare qualcosa online e ricevere in realtà un prodotto che non c’entra nulla. Spesso si tratta solo di un fastidio perché si riceve qualcosa di inutile al posto dell’oggetto interessato, ma a volte si ha molta fortuna. Durante la pandemia gli incidenti sono aumentati anche a causa del fatto che sempre più compagnie si sono affidate alle consegne a case e di storie legate agli iPhone di Apple ce ne sono state diverse.

La più famosa è quella di una donna che ha ordinato un iPhone nuovo di zecca e invece ha ricevuto uno yogurt al gusto mela. A questo giro è successo praticamente il contrario. Un britannico ha ordinato da Tesco un cesto di mele e al suo interno ha trovato un iPhone SE originale Apple.

Ora, questo incidente sembra troppo strano per esserlo e infatti si trattava di una trovata della catena del negozio. L’uomo in questione ha semplicemente avuto la fortuna di essere il cliente che ha vinto. È stato scelto casualmente per ricevere questo dispositivo di ultima generazione di Apple. Rimane il modello economico, ma è comunque un ottimo dispositivo.

A big thanks this week to @Tesco & @tescomobile. On Wednesday evening we went to pick up our click and collect order and had a little surprise in there – an Apple iPhone SE. Apparently we ordered apples and randomly got an apple iphone! Made my sons week! 😁 #tesco #substitute pic.twitter.com/Mo8rZoAUwD

— Nick James (@TreedomTW1) April 10, 2021