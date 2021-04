TIM sarà protagonista di una sfida diretta ad Iliad nel corso di questa stagione primaverile nel campo della telefonia mobile. Il gestore italiano non vuole lasciare il pubblico al gestore francese, garantendo nuove soluzioni a quella fascia di clienti interessati alle tariffe low cost. In primavera ci sono due particolari tariffe da non farsi sfuggire in casa TIM.

Una prima interessate iniziative per gli utenti di TIM è senza dubbio la Gold Pro. Gli abbonati che accedono a questa promozione avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 70 Giga per navigare in internet. Il ticket della Gold Pro ha un costo di 7,99 euro con rinnovo previsto su trenta giorni.

I clienti di TIM, al tempo stesso, potranno anche attivare la ricaricabile Steel Pro. La promozione Steel Pro di TIM mette a disposizione del pubblico un pacchetto che comprende chiamate senza limiti verso tutti più 50 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo, in questo caso, sarà di soli 6,99 euro ogni trenta giorni.

Sia nella prima che nella seconda circostanza, gli utenti di TIM dovranno rispettare alcune condizioni per l’attivazione. In primo luogo, sarà necessario aggiungere al prezzo mensile una quota una tantum pari a 10 euro per il rilascio della SIM. Gli utenti interessati, al tempo stesso, dovranno anche effettuare la portabilità della loro rete da Vodafone, WindTre, Iliad e altri gestori virtuali. Per sottoscrivere una delle due offerte, i futuri abbonati dovranno rivolgersi in uno store TIM sul territorio.