Vodafone propone agli utenti la possibilità di attivare il bonus internet anche in questo mese di Aprile. Rispetto alle scorse settimane, non cambia lo schema del gestore inglese che prevede il bonus internet legato alle tariffe con Fibra ottica e contestuale acquisto di tablet.

Resta confermata anche la platea idonea allo sconto per le tariffe di Fibra Ottica. Il voucher dal valore di 500 euro sarà disponibile per i clienti che presentano certificazione ISEE con situazione reddituale pari o inferiore a 20mila euro.

Vodafone, anche ad Aprile bonus internet confermato per la Fibra ottica

Lo sconto di 500 euro sarà equamente diviso in due parti. In prima battuta, gli utenti avranno a loro disposizione 240 euro come sconto secco per il prezzo delle tariffa di Fibra ottica. La rimanente parte di 260 euro sarà invece utilizzabile per acquistare un tablet con costo scontato.

La tariffa che Vodafone ha previsto insieme al suo bonus internet è la classica Unlimited Plus. A differenza della versione standard, la promozione di Vodafone con bonus internet già applicato avrà il valore di 19,90 euro per i primi due anni. Gli abbonati riceveranno un ticket con consumi senza limiti per le telefonate e Fibra ottica per la navigazione illimitata in rete.

Come sottolineato, contestualmente alla Fibra ottica con il bonus internet sarà anche possibile acquistare un tablet. Vodafone propone un ampio listino di dispositivi mobili ai suoi utenti. In caso di prezzo superiore ai 260 euro previsti con il bonus internet, i clienti potranno procedere all’acquisto con una differenza sul costo di listino.