L’offerta più vantaggiosa del mese di Aprile nel settore della telefonia mobile è ancora una volta targata Iliad. Il provider francese si conferma leader in Italia con la sua tariffa Flash 100. La ricaricabile, nata come promozione a tempo limitata, è stata ora confermata a listino.

Iliad, con la tariffa di Aprile il 5G è a costo zero

Il ticket della Flash 100 prevede diversi vantaggi per gli utenti. Per quanto concerne i consumi, gli abbonati potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione internet. Il costo previsto sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Da aggiungere al canone mensile solo una piccola spesa dal valore di 10 euro per il rilascio della scheda SIM.

Il grande vantaggio della Flash 100, oltre che nel rapporto tra soglie di consumo e prezzi, è tutto in un determinato servizio: il 5G. I clienti che attivano una SIM con Iliad, attraverso questa promozione, potranno navigare con le reti internet ad alta velocità.

A differenza dell’operato di altri gestori, tra cui spiccano TIM e Vodafone, la scelta commerciale di Iliad per il 5G è stata differente. Il gestore infatti prevede un costo azzerato per il servizio di connessione 5G. Ciò significa che non saranno necessari extra per navigare a tutta velocità.

Ad oggi, il 5G di Iliad rappresenta una certezza già in 20 città italiane. Il gestore francese copre alcune aree dei capoluoghi più urbanizzati, tra cui Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Nel corso dell’anno, le reti Iliad ad alta velocità arriveranno anche in altre città.