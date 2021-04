CoopVoce: arrivano le migliori offerte, la gamma EVO ne prevede tre

Quando CoopVoce navigava in cattive acque, in molti credevano che non ce l’avrebbe fatta a resistere. Le offerte di questo provider virtuale non erano convincenti a tal punto da generare un gran seguito attorno a sé, salvo poi modificare la sua strategia.

Il provider è stato infatti in grado di modificare le sue sorti in maniera autonoma, senza ricorrere ad aiuti esterni. CoopVoce ad oggi può contare infatti su tantissime soluzioni nel suo palmarès, il quale parla chiaro soprattutto dal punto di vista dei contenuti e dei prezzi. Le nuove offerte della casa telefonica sono diventate molto più appetibile rispetto al passato, visto che riescono a conciliare tanti contenuti con prezzi molto bassi e con una qualità fuori dal comune. Sul sito ufficiale infatti sono disponibili tre nuove promo mobili appartenenti alla stessa famiglia.

CoopVoce: le nuove promo EVO hanno tutto per battere la concorrenza, ecco i dettagli

CoopVoce continua per la sua strada e propone tre promo della famiglia EVO. Ecco tutti i dettagli:

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS