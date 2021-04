Il listino offerte del gestore WindTre prevede delle nuove offerte grazie alle quali gli utenti hanno la possibilità di ottenere uno smartphone incluso nel prezzo. Il gestore permette di consultare il sito ufficiale o recarsi in uno dei negozi fisici per conoscere i numerosi device proposti, i quali potranno essere acquistati optando per differenti modalità di pagamento. I nuovi clienti, scegliendo di attivare una delle offerte Smart Pack possono infatti ottenere uno smartphone da pagare a rate con finanziamento, carta di credito o in un’unica soluzione.

WindTre Smart Pack: ecco le offerte con smartphone incluso nel prezzo!

Le offerte WindTre Smart Pack attualmente disponibili sono numerose e ognuna prevede combinazioni differenti che si pongono l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei più adeguando i contenuti e proponendo, soprattutto, delle ottimali quantità di Giga di traffico dati.

I clienti che necessitano di contenuti abbondanti, ad esempio, possono procedere con l’attivazione della WindTre Smart Pack Unlimited 5G, una delle offerte con smartphone incluso nel prezzo che permette di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e Giga illimitati alla massima velocità disponibile. Il costo della tariffa è di 29,99 euro al mese.

Non mancano versioni più economiche, come la WindTre Smart Pack 100 GB 5G, che a 16,99 euro al mese permette di ricevere quantità illimitate di minuti ed SMS e 100 GB di traffico dati; o la WindTre Smart Pack Young 5G. Quest’ultima propone minuti ed SMS illimitati e 100 GB di traffico dati a un costo di 14,99 euro al mese, ma soltanto i clienti under 30 hanno l’opportunità di richiederla.

Consultando il sito ufficiale sarà possibile conoscere tutti i dispositivi presenti in listino, per i quali sarà necessario andare incontro a una spesa aggiuntiva da accorpare al costo di rinnovo dell’offerta attivata; e, soltanto in alcuni casi sarà previsto un costo iniziale da sostenere al momento dell’attivazione.