Gli utilizzatore di console new-gen non avranno alcun problema ad accedere all’universo di gioco previsto da Capcom con il nuovo capitolo Resident Evil Village. Decisamente diversa, invece, la questione gaming per gli utilizzatori di piattaforme PC che dovranno necessariamente contare su una serie di requisiti tecnici minimi previsti dallo sviluppatore per il nuovo capitolo del survival horror piùà apprezzato di sempre.

Prima di iniziare si prenda coscienza del fatto che l’uso del Ray Tracing è vincolato alla presenza minima di GPU di categoria NVIDIA GeForce RTX 2070 o una AMD Radeon RX 6700 XT. Oltre questo si cita il fatto che i requisiti sotto espressi sono suscettibili di modifiche da parte della società che ne confermerà inequivocabilmente le forme entro le prossime settimane. Ecco cosa serve per giocare a Resident Evil Village PC.

Requisiti per Resident Evil Village su PC

Requisiti minimi Sistema operativo: Windows 10 (64 bit) Processore: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200 Memoria: 8 GB di RAM GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 con 4GB VRAM DirectX 12 Note aggiuntive: Performance stimata (impostando Priorità alla performance): 1080p/60 fps Potrebbero verificarsi dei cali di frame rate durante le scene più complesse NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 6700 XT necessarie per attivare il ray tracing I requisiti di sistema potrebbero subire delle modifiche durante lo sviluppo del gioco