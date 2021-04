Nonostante le nuove tecnologie, gran parte del Web e Internet in generale funziona ancora su tecnologie vecchie di decenni. Non si parla solo di applicazioni, ma anche di tecnologie TCP / IP, HTTP e FTP. Alcuni di essi, come FTP, sono diventati peró talmente obsoleti che Mozilla sta rivalutando il supporto per il suo browser Firefox.

FTP, abbreviazione di File Transfer Protocol, é stato a lungo disponibile con protocollo standard per trasferire file da un computer ad un altro su una rete. Non solo non è stato progettato per i pericoli dei giorni nostri, ma è diventata anche una responsabilitá per quanto riguarda Firefox.

Firefox disabiliterá il supporto FTP con la versione 90

L’anno scorso, Mozilla ha annunciato la sua decisione di rimuovere eventualmente il supporto integrato per FTP. La societá potrebbe aver seguito l’esempio di Google nella rimozione della stessa funzionalitá da Chrome a partire dalla versione 82 lo scorso aprile. Mozilla sta iniziando quel percorso con il rilascio dell’aggiornamento di Firefox 88 ma non rimuoverá completamente la funzionalitá FTP fino alla versione 90.

Ció significa praticamente che gli utenti non saranno in grado di navigare nelle directory FTP come erano in grado di fare anni prima. Anche alcuni componenti aggiuntivi potrebbero non funzionare, soprattutto quando FTP verrá completamente rimosso dal browser. Dovrai utilizzare un client FTP dedicato a tale scopo.

Sembra inoltre che Firefox 88 sia stato rilasciato pochi giorni prima del previsto su Android. L’aggiornamento ha alcune correzioni di bug per la versione mobile del browser ma, come ha notato Android Police, non introduce nuovi componenti aggiuntivi nell’elenco di estensioni estremamente breve basato sul nuovo motore di rendering di Mozilla.