Arriva una notizia che di sicuro renderà felicissimi gli amanti dei Ferrero Rocher. La notizia è di quelle che lasciano stupefatti; i consumatori, che non credevano di vedere il gelato di uno dei prodotti preferiti nel campo dei dolcetti e il mercato. Il Gruppo Ferrero è infatti un gigante nel mondo dei dolci e il lancio di un nuovo prodotto di un brand così importante avrà delle sicure ripercussioni sul mercato e sulla concorrenza.

Ferrero dunque, dopo l’esperienza con alcuni prodotti Kinder, decide di buttarsi nel mondo dei gelati confezionati, un mercato il cui valore si aggira intorno a 1,9 miliardi di euro. Una cifra non differente su cui Ferrero Rocher sembra aver messo gli occhi addosso.

Ferrero Rocher: in arrivo i nuovi gelati, ma anche i ghiaccioli

Ma le novità non sono di certo finite qui; oltre ai tre nuovi gelati, Ferrero Rocher, la sua versione dark e un altro stecco ispirato al Raffaello, arrivano anche i ghiaccioli. La Ferrero infatti ha sfruttato un altro proprio marchio celebre in tutto il mondo. Parliamo ovviamente di Estathè; il famoso tè freddo infatti presterà il proprio nome ad un nuovo tipo di ghiaccioli. Gli Estathé Ice saranno disponibili, come da tradizione, ai gusti limone e pesca.

Sembra prorio che il gruppo Ferrero, con il lancio dei gelato Rocher e dei ghiaccioli Estathè, stia puntando forte sul mondo dei gelati. Dunque sembra pronta la sfida ad altri colossi del mercato come Algida e Sammontana; riuscirà il gigante italiano a confermarsi leader anche in questo nuovo settore?