Il passaggio da Google Play Music a YouTube Music è stato difficile e controverso. Google non ha intenzione di fermarsi, pare non abbia ancora finito di eliminare o sostituire le sue app multimediali. Anche l’app Play Movies & TV è vicina alla sua fine. La piattaforma per Smart TV sarà sostituita con la variante più recente, “Google TV“.

A giugno l’app non sarà più disponibile e ad ottobre arriverà ufficialmente la sua sostituta. Google dichiara che l’app Play Movies & TV verrà rimossa da tutte le interfacce per Smart TV più popolari – e non Google – come Samsung, LG e altre (anche se molto popolari, non è mai stato disponibile sulle piattaforme Fire TV o Apple TV di Amazon, naturalmente). L’ultimo giorno in cui si potrà utilizzare l’app è il 15 giugno. In realtà, l’app è già stata parzialmente rimossa. L’accesso agli acquisti video nel Play Store sono disponibili direttamente tramite l’interfaccia principale su YouTube.

Google Play Movies & TV rimossa ufficialmente a giugno, già pronta l’app che la sostituirà

I film e tutti i programmi TV già acquistati con Google Play saranno comunque disponibili sulle Smart TV citate prima, ma saranno visibili direttamente nell’app di YouTube. Gli acquisti di video dal Play Store sono da sempre associati ad account Google e riproducibili su YouTube. Tuttavia, per ora l’azienda non è interessata a rendere questo collegamento ancor più coeso trasformando le due piattaforme in una sola. Google TV (l’app, non l’interfaccia TV) rimane in fase sperimentale per Android, anche se stranamente non ha ancora sostituito la vecchia app Google Play Movies & TV su iOS.