GameStop è stato il protagonista di un anno alquanto particolare e movimentato, soprattutto negli ultimi mesi. Nonostante la pandemia, il rivenditore fisico ha visto una crescita degli utili e ora i dirigenti lo stanno facendo evolvere in un punto di riferimento a livello di e-commerce. Nel frattempo c’è bisogno però di un nuovo CEO.

Il cambiamento in realtà è iniziato nel momento che nel consiglio di amministratore è entrato Ryan Cohen. La spinta di quest’ultima si è subito fatta notare tanto che più di qualcuno ha scommesso pesante sulla rinascita del marchio. Il valore delle azioni hanno raggiunto un picco di oltre il 4.000% in un anno, anche se c’è da sottolineare che una crescita del genere è stata causata più da manovre speculative e contromanovre più che da un reale cambio di rotta.

GameStop: alla ricerca di un nuovo CEO

Attualmente la ricerca sarebbe rimasta segreta se non fosse per qualche bocca larga che è riuscito a far trapelare la notizia. Non si sa bene dove il consiglio di amministrazione di GameStop stia guardando per trovare l’uomo giusto. Considerando le nuove sfida, probabilmente la parte più importante è che la figura dovrà avere familiarità con le meccaniche degli e-commerce.

Detto questo, nonostante questa voglia di rivoluzione, alcuni esperti del mercato risultano ancora scettici sulle prospettive di GameStop, soprattutto in merito quello che sta accadendo proprio al valore delle azioni. Quello che ha spinto migliaia di persone nel mondo a scommettere sul marchio è legato a quanto successo su Reddit anche se in molti fanno finta di tenere veramente al marchio in questione.