A meno che tu non ti sia isolato da internet negli ultimi mesi, hai sicuramente sentito parlare di Clubhouse. L’app ha preso d’assalto i social media, offrendo un’esperienza di chat audio che in precedenza non era stata trovata altrove. Il problema è che fino ad ora Clubhouse è stato disponibile solo su iOS e puoi accedervi solo se sei invitato.

Come al solito, gli utenti Android vogliono le stesse app su entrambe le piattaforme, il che porta a molte domande su quando o se vedremo Clubhouse sul Play Store. Ieri, uno dei principali sviluppatori Android ha condiviso un paio di screenshot di Clubhouse, stuzzicando l’interesse degli utenti. Nella prima foto è possibile vedere la descrizione dell’app cambiata da “inviata dal mio iPhone” a “inviata dal mio Pixel”.

Clubhouse potrebbe arrivare su Android giá a maggio

Ovviamente, questo é un motivo sufficiente per portare hype agli utenti. La storia, a quanto pare, non finisce qui. In un tweet successivo, è stato rivelato che l’app Clubhouse per Android è in sviluppo da circa “sei settimane”, insieme ad una data di uscita approssimativa di maggio. Sembra che ci siano due sviluppatori che stanno attualmente lavorando all’app Android.

Clubhouse è diventato popolarissimo su iOS nel giro di qualche settimana; per questo gli sviluppatori vogliono assicurarsi che l’esperienza sia altrettanto buona su OS Android. Gli sviluppatori di Clubhouse, nel frattempo, sono stati piuttosto impegnati negli ultimi tempo poiché l’app ha introdotto “Clubhouse Payments”, rendendo piú facile supportare il tuo creator preferito.

Invece di provare a trovare un account Patreon, puoi semplicemente toccare il loro profilo ed inviare denaro. La cosa si fa interessante quando scopri che il creator riceverá il 100% del pagamento. Affinché funzioni, il creator deve abilitare l’opzione dal suoi profilo. Speriamo che la stessa funzionalitá arrivi anche su Android quando l’app verrá rilasciata.