Ci sono novità tariffarie in arrivo anche per gran parte degli utenti di WindTre. Il gestore arancione ha deciso di proporre condizioni diverse per le offerte ricaricabili a tutti i clienti che sino allo scorso anno avevano una SIM attiva con l’ex operatore singolo 3 Italia.

WindTre, doppio cambio per le tariffe per tutti gli ex clienti 3 Italia

I clienti di WindTre dovranno ora far fronte ad una duplice rimodulazione. Anche il gestore arancione, sulla scia di simili provvedimenti già ufficializzati da TIM e Vodafone, ha deciso di indirizzare tutte le sue tariffe nel vincolo della continuità dei consumi.

Il primo grande cambiamento sarà inerente al panorama delle ricariche. Alla scadenza mensile della propria offerta di riferimento, in caso di credito insufficiente per proseguire al rinnovo automatico, gli utenti di WindTre riceveranno soglie senza limiti per le chiamate, gli SMS e la connessione internet. Il prezzo previsto per una giornata di consumi illimitati è di 0,99 euro.

In caso di continua assenza di credito anche per il secondo giorno dopo il rinnovo della tariffa, WindTre attiverà in automatico una seconda giornata di consumi illimitati sempre al costo di 0,99 euro. Soltanto a partire dal terzo giorno di mancato credito, sarà operativo il blocco del traffico. Tutto il saldo che gli utenti di WindTre avranno accumulato a debito verso l’operatore sarà recuperato con la prima ricarica utile.

La seconda modifica riguarda la connessione internet. I clienti, laddove dovessero esaurire tutta la quota per i dati internet, riceveranno un Giga aggiuntivo per la connessione internet, da utilizzare sino alla scadenza mensile della ricaricabile. Il costo per il Giga extra in 4G è di 0,99 euro.