WhatsApp: ci sono più motivazioni per cui gli utenti scappano verso Telegram

Dopo aver costruito un vero impero raggiungendo un numero di utenti fuori dalla norma, WhatsApp ha continuato a migliorarsi. Mese dopo mese infatti i primi miglioramenti sono stati apportati ad una piattaforma che sarebbe stata destinata a dominare sia nel mondo della messaggistica che nel mondo mobile in generale.

Grosso modo la genesi di WhatsApp è proprio questa, nonostante si tratti di un percorso ancora in pieno divenire. Ci sono però alcuni aspetti contrastanti con la vicenda appena descritta, la quale non lascia trasparire neanche solo l’eventualità che possano esserci ripensamenti da parte dei clienti. In realtà tutto ciò è avvenuto conseguenzialmente all’annuncio dell’ultimo aggiornamento che l’azienda ha deciso di lanciare. Stiamo parlando dell’opportunità che condizioni e termini della privacy vengano modificati.

WhatsApp: gli utenti ora scappano verso la rivale di sempre Telegram

Il prossimo update che WhatsApp apporterà ha fatto già scappare tantissime persone, le quali adesso stanno utilizzando Telegram. La maggioranza degli utenti che ha deciso di abbandonare la sua applicazione di messaggistica preferita l’ha fatto pensando che potesse cambiare qualcosa per quanto riguarda i loro dati anche se così non sarà.

Un’altra piaga che ha portato tantissime persone a stancarsi di WhatsApp è quella delle truffe. Purtroppo il fenomeno non è stato ancora debellato e di certo la colpa non è del colosso della messaggistica. Allo stesso tempo qualcuno riferisce di Telegram come un’applicazione praticamente estranea ad ogni tipo di inganno. Sono infatti pochissimi coloro che si sono lamentati di aver ricevuto una catena ingannevole sull’applicazione russa.