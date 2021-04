Anche nel mese di Aprile TIM, Vodafone, Iliad e WindTre assicurano a tutti gli utenti una serie di vantaggiose tariffe nel campo della telefonia mobile. Gli utenti dei principali operatori potranno attivare delle promozioni che prevedono soglie senza limiti e costi da vero ribasso.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: anche ad Aprile tante tariffe per tutti i clienti

La prima offerta è quella di TIM. Il gestore italiano assicura a tutti i nuovi abbonati la possibilità di attivare la vantaggiosa ricaricabile TIM Gold Pro. Gli utenti che optano per questa promozione avranno chiamate senza limiti, SMS infiniti e 70 Giga per navigare in internet attraverso le velocità 4G. Il prezzo è di 7,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni.

La seconda opzione, in alternativa a TIM, è data da Vodafone con la sua Special 100 Giga. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile del gestore inglese riceveranno chiamate senza limiti, SMS infiniti da inviare a tutti e 100 Giga per la navigazione internet. Il costo previsto per il rinnovo mensile sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

La principale promozione di Iliad invece resta la Flash 100. Anche nel mese di Aprile, gli abbonati del gestore francese avranno la possibilità di attivare il ticket con consumi senza limiti per chiamate e SMS con l’aggiunta di 100 Giga internet anche sotto rete 5G. Il costo mensile con rinnovo a trenta giorni è di 9,99 euro.

Si oppone a TIM, Vodafone e Iliad la ricaricabile di WindTre. Il provider arancione mette a disposizione dei suoi clienti la WindTre Star+. La promozione ha un costo fisso di 7,99 euro e prevede chiamate e SMS illimitati con 70 Giga per la navigazione di rete.