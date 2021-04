LG ha annunciato che fornirá tre anni di aggiornamento di Android per alcuni dei suoi smartphone mentre termine le operazioni nel settore mobile. Ora, la societá ha rivelato molti piú dettagli, con una roadmap di Android 11 e specificando quali smartphone riceveranno Android 12 e Android 13.

LG Germany ha pubblicato la roadmap per Android 11 sul proprio sito Web, con aggiornamento che si estendono fino al quarto trimestre del 2021 per molti device LG. Ovviamente, alcuni smartphone come il V60 lo hanno giá ricevuto. Se vuoi controllare che il tuo smartphone riceva la nuova versione di Android, dai un’occhiata piú in basso.

LG ha stilato un elenco di dispositivi che riceveranno prossimi aggiornamenti

Ecco l’elenco degli smartphone LG che riceveranno Android 11:

LG Velvet 5G

LG G8X

LG Velvet

LG G8S

LG Wing

LG K52

LG K42

Vale la pena notare che questi aggiornamenti potrebbero arrivare prima in Germania che in altri mercati del mondo. Tuttavia, questi sono gli smartphone che sicuramente riceveranno Android 11 in futuro. Nel frattempo, il sito web coreno di LG ha anche rivelato che molti altri dispositivi avranno Android 11. Questi dispositivi sono V50, V50S, Q31, Q51, Q2, Q61, Q70, Q92 e Q9 One.

Il sito web coreano ha rivelato anche quali dispositivi riceveranno Android 12 e 13. Gli smartphone che riceveranno le prossime versioni di Android sono:

LG Wing

LG Velvet

LG Velvet LTE

LG V50s

LG V50

LG G8

LG Q31

LG Q52

LG Q92

Naturalmente, non possiamo essere certi che solo gli smartphone elencati riceveranno l’aggiornamento Android; infatti, la societá ha riferito che l’elenco precedente potrebbe cambiare ed è soggetto alle norme di Google.