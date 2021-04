Purtroppo arrivano novità non proprio positive per gli utenti di Vodafone. La compagnia inglese anche in questa primavera ha deciso di rimodulare i suoi listini prezzi. Sono previsti infatti cambiamenti per una parte molto consistente dei clienti Vodafone con piano attivo per la telefonia mobile. La promozione interessata dai prossimi aumenti di costi è la popolare Special 50 Giga.

Vodafone, il rincaro sui costi sino a due euro per la tariffa con 50 Giga

La rimodulazione dei costi in casa Vodafone prevede una spesa maggiore di 2 euro per gran parte degli abbonati che in passato hanno attivato la ricaricabile Special 50 Giga. Sulla base di questo schema, gli utenti che sino a qualche settimana fa pagavano 7,99 euro per il rinnovo della promozione, ora si troveranno a pagare 9,99 euro. Il costo sale a 8,99 euro per gli utenti che avevano precedente prezzo fissato a 6,99 euro.

A differenza di altre tornate di rimodulazioni, in questa circostanza Vodafone non ha previsto novità di compensazione per quanto concerne le soglie di consumi. Anche con il nuovo listino, quindi, i clienti che fanno riferimento a Special 50 Giga avranno soglie senza limiti per chiamate ed SMS più 50 Giga per navigare in internet.

L’avvenuta modifica dei listini è partita dallo scorso 21 Febbraio. Le condizioni attuali non prevedono quindi la possibilità di recedere dal proprio piano tariffario, senza il pagamento delle relative penali.

Le rimodulazioni di Vodafone per la Special 50 Giga tendenzialmente non sono valide per gli utenti che hanno attivato di recente la tariffa. Il gestore infatti garantisce prezzo bloccato a tutti i nuovi clienti durante il primo semestre di abbonamento.