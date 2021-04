Il volantino Trony si è letteralmente riempito di sconti speciali tramite i quali gli utenti possono davvero pensare di raggiungere l’acquisto dei prodotti maggiormente desiderati, riuscendo nel contempo a spendere decisamente meno del previsto o preventivato in passato.

Il rapporto qualità/prezzo è nella maggior parte dei casi conveniente, anche se è importante sapere che l’acquisto sarà effettuabile nei soli punti vendita dislocati in specifiche regioni, quali sono Toscana, Piemonte e Lombardia, oltre che alla piccola cittadina di Affi. Gli acquisti non saranno effettuabili da altre parti o sul sito ufficiale dell’azienda, indipendentemente dal prodotto che effettivamente sceglierete.

Trony: tutti gli sconti più importanti

Gli sconti più importanti del volantino trony partono dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, qui infatti possiamo scovare soluzioni del calibro di Xiaomi Mi 11, attualmente in vendita a 899 euro, affiancato dai vari Oppo Find X3 Pro o anche Samsung galaxy S21.

Chiaramente le migliori occasioni si hanno nel momento in cui la qualità generale cala, sono infatti disponibili i vari Samsung Galaxy A72, Motorola G10, Vivo Y11s, Vivo Y70, Motorola G10, Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Mi 10T Lite, Galaxy A71, Motorola E6s e simili, in questo caso in vendita a prezzi che non andranno oltre i 300/400 euro.

Naturalmente il volantino Trony ripercorre e copre anche le altre categorie merceologiche attualmente disponibili nel catalogo aziendale, riuscendo a raggiungere elettrodomestici o televisori, ma per conoscere da vicino ogni singola offerta, dovete aprire le pagine sottostanti.