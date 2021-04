La cantante e cantautrice australiana Sia ha collaborato con la NASA per il video musicale della sua nuova canzone “Floating Through Space” insieme a David Guetta.

Il video di questo nuovo brano mostra l’Ingenuity Mars Helicopter, il primo elicottero controllato e motorizzato destinato a volare su un altro pianeta come gli aerei sulla Terra. La Nasa ne ha parlato su Twitter. “Nuova collaborazione epica! Abbiamo collaborato con l’icona della musica Sia per celebrare il prossimo primo volo dell’elicottero Ingenuity Mars”.

Allo stesso modo, la Nasa JPL ha twittato: “Stiamo tutti fluttuando nello spazio. Sia ha creato un video musicale ricco di immagini con l’Ingenuity Mars Helicopter mentre si avvicina il tentativo del primo volo su un altro pianeta”. L’elicottero è un velivolo autosufficiente trasportato su Marte e collegato al rover Perseverance, atterrato sul pianeta il 18 febbraio. È una parte vitale della missione di Perseverance verso l’ignoto.

Sia e l’inaspettata collaborazione con la NASA, il nuovo videoclip dell’artista australiana ci mostra Ingenuity

Il video mostra come gli ingegneri creano e testano l’elicottero, oltre a mappare altri aspetti dell’intera missione. È anche carico di spiegazioni su cosa sta succedendo e cosa dobbiamo aspettarci dal futuro. La canzone “Floating Through Space” ha debuttato per la prima volta durante il debutto alla regia dell’artista con Music, il film sull’autismo.

Ci sono state alcune polemiche in merito al tema dell’autismo incluso e trattato in modo distorto secondo alcuni. Sia ha rilasciato delle dichiarazioni per precisare che l’intento forse è stato frainteso ma non era quello di denigrare nessuna categoria, ma al contrario di diffondere un messaggio pro attivo e positivo.