Lucifer: il cast della sesta stagione si saluta per sempre

Dopo la sesta stagione di Lucifer, nulla sarà più come prima. La serie tv infatti ci lascerà soli facendo sentire la sua mancanza. Ormai i conti sono fatti e le riprese, avvenute a Los Angeles, si sono concluse. Sui social ovviamente i fan impazziscono per sapere la data ufficiale e si commuovono con le dediche dei protagonisti.

Lucifer: le parole di Lesley-Ann Brandt e Tom Ellis

Partendo dall’interprete del nostro amato Signore egli Inferi, Tom Ellis ha voluto salutare tutti pubblicando la foto che ritrae il souvenir regalatogli dalla moglie Meaghan Oppenheimer. Trattasi di un accendino su cui sono incise le date del primo e dell’ultimo giorno di riprese di Lucifer. In allegato a questo: “Il giorno dell’addio è arrivato. 6 anni fa ho iniziato un viaggio con uno straordinario gruppo di persone e oggi ci salutiamo con affetto. Grazie a ogni singolo membro della troupe che ha contribuito a dare vita alla storia di Lucifer. Che viaggio che è stato”.

Anche l’interprete del demone Mazikeen Lesley-Ann Brandt ha espresso le sue emozioni sui social in merito alla fine di Lucifer: “Eccoci qui, alla fine del nostro viaggio. Abbiamo riso e pianto, amato e perso e ora ci salutiamo. Benedetti sono i ricordi che condividiamo, tu ed io. La tua pelle era la mia pelle. Il tuo cuore è il mio cuore. Ti ho amato come nessun altro. In questo nostro ultimo giorno, mi sento immensamente grata per aver raccontato la tua storia. Una storia d’amore, tradimento, perdono, riflessione, soprattutto, AMORE. Mai così vicina a un altro, ma pronta ad amare un altro, Mazikeen dei Lilim, siamo una sola cosa tu ed io. Per quello che è, che è stato e che sarà, GRAZIE”.