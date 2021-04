Facebook ha deciso di dare una mano al programma vaccinale statunitense, forse quello che più si sta rivelando efficace nel mondo. La compagnia ha aperto il quartier generale in California proprio al programma in questione. Menlo Park verrà di fatto aperta al pubblico i quali potranno raggiungere la sede per ricevere la propria dose.

Non sarà un piccolo aiuto, anche se nel complesso del numero di vaccinazioni che stanno facendo al giorno degli Stati Uniti può sembrare. L’idea di Facebook è di riuscire a far vaccinare 10.000 persone in una manciata di giorni. Oltre a questo, fornirà anche servizi accessori come bus navetta.

Facebook: aperta la sede alle vaccinazioni

Questo nuova mossa non è l’unica fatta da Facebook per aiutare la comunità in questo momento difficoltà. Nonostante quello che si può trovare sulla piattaforma in questo momento, sin dall’inizio della pandemia c’è stata una lotta contro la disinformazione. Ogni giorni vengono buttati giù dal sito centinaia e centinaia di contenuti che diffondono falsità su diversi argomenti legati al Covid-19, come informazioni false sui vaccini.

Detto questo, Facebook dovrà cercare di fare molto di più per riottenere la fiducia dei consumatori. Il breach che ha causato il furto dei dati di oltre mezzo miliardo di account del social network sono solo un esempio del perché sempre più utenti si stanno allontanando. Rimane ancora il social più usato al mondo dopo tutto questo, ma questo vuol dire che ha molto di più da perdere. In ogni caso l’aiuto ad aiutare a vaccinare la popolazione rimane importante.