La spesa da Carrefour è ridotta al minimo grazie al nuovissimo ed ultimo volantino, per mezzo del quale l’azienda riesce ad invogliare gli utenti all’acquisto della tecnologia generale, richiedendo loro di recarsi in negozio per completare l’ordine senza pensieri.

La campagna promozionale, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere presso Euronics o similari, risulta essere disponibile in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. Gli acquisti, è importante ricordarlo, non sono effettuabili direttamente online sul sito ufficiale, ma sarà necessario recarsi nei punti vendita per completarle.

Carrefour: tantissime occasioni per risparmiare

Risparmiare con Carrefour è davvero facilissimo, infatti gli utenti possono accedere direttamente all’ultimo Apple iPhone 12, pagandolo 819 euro, per quanto riguarda la variante da 64GB di memoria interna, ovviamente completamente sbrandizzata.

Non mancano anche soluzioni decisamente più economiche ed ugualmente interessanti, quali possono essere Motorola G9 Power, Oppo A15, Xiaomi Mi 10 Lite, Samsung Galaxy A32 o similari, i cui prezzi comunque non andranno oltre i 269 euro previsti per l’ultimo Samsung Galaxy A32.

Molto allettanti sono anche gli sconti previsti per i televisori di ultima generazione, sfogliando le pagine del volantino Carrefour scopriamo l’esistenza di un buonissimo TV LED LG da 43 pollici in vendita a 319 euro, come anche un QLED di Samsung da 599 euro. Le occasioni sono molteplici e possono favorire un importante risparmio sul prezzo finale di vendita, per questo motivo non dovete assolutamente mancare le pagine sottostanti.