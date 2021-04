WindTre potrebbe essere la grande sorpresa di questa primavera. Il provider arancione non vuole essere da meno a tutti i suoi rivali nel settore della telefonia mobile e per attirare nuovo pubblico ha deciso di rilanciare la sua vantaggiosa tariffa WindTre Star+. La promozione è una vera occasione per chi desidera soglie di consumo elevate e prezzi da ribasso.

WindTre, lo scacco ad Iliad con la tariffa low cost da 100 Giga

Gli operatori di WindTre attraverso la tariffa Star+ vogliono promuovere un’alternativa diretta alla nuova offerta Flash 100 di casa Iliad. Rispetto alla promozione di Iliad, i clienti che scelgono di attivare una SIM con WindTre avranno soglie di consumo equivalenti al netto di un costo mensile più basso.

Il dettaglio della promozione prevede per i clienti WindTre chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per la promozione è di 7,99 euro a cui dovranno essere aggiunti i classici 10 euro una tantum come quota di attivazione e rilascio SIM.

WindTre prevede delle condizioni molto precise per questa sua promozione. In primo luogo, potranno accedere alla promozione solo ed esclusivamente quei clienti che effettueranno la portabilità della rete da altro gestore, sia esso Iliad o anche TIM e Vodafone.

Sempre condizione fondamentale per l’attivazione di Star+ sarà rivolgersi in un negozio ufficiale di WindTre sul territorio nazionale. Allo stato attuale, infatti, proprio come altre tariffe winback l’operatore non ha previsto un’attivazione online per gli utenti.