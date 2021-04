The Boys è senza ombra di dubbio, allo stato attuale, la serie originale di Amazon Prime Video più apprezzata e con più fan in giro del mondo. Le due ottime stagioni fin qui girate hanno permesso la creazione di quello che potrebbe diventare un cult. Ovviamente questo successo ha alzato le aspettative, ma forse sanno già come accontentare gli spettatori.

Per migliorare questa serie hanno già provveduto ad allargare il cast e l’aggiunta più importante è sicuramente quella di Jensen Ackles, star assoluta di Supernatural. A livello di trama è già stato detto che la sua parte sarà importantissima, un ruolo fondamentale. Un aspetto interessante, emerso dalle recenti foto del cast, è il fatto che sarà irriconoscibile.

The Boys incontra Supernatural

Anche per i fan più sfegatati di Supernatural sarà praticamente impossibile riconoscere Jensen. Con la barba che si è fatto crescere risulta irriconoscibile anche se c’è da capire se sarà questo effettivamente il look per la serie. Detto questo però, quando uscirà la terza stagione di The Boys?

Le prime due stagioni hanno richiesto, insieme, 9 mesi per avere il girato completo, quattro mesi la prima e cinque la seconda. La terza stagione di The Boys potrebbe richiedere fino a sei mesi e questo dipende anche dalla pandemia in corso che sta rendendo di fatto tutto più difficile. Ma il problema è che non bisogna aspettare solo le riprese.

The Boys è una serie con una fortissima presenza di effetti speciali quindi c’è bisogno di un lavoro di post-produzione non da poco. Per le prime due stagioni ci sono voluti 10 mesi per ciascuna quindi risulta quasi ovvio che anche a sto giro sarà così. Quando uscirà sostanzialmente? Probabilmente tra poco più di un anni, verso maggio 2022 probabilmente.