Non tutti forse lo sanno, ma durante il mese di ottobre del 2020 è uscita l’ultima stagione di The 100, e con essa c’è anche una novità non proprio piacevole per gli appassionati. Sembra che non ci sarà un’ottava stagione della serie TV. Questo perché la serie ha visto la sua cancellazione già nel mese di agosto del 2019, con più precisione al centesimo episodio. Tuttavia, pare che la decisione non è stata presa all’improvviso. Andiamo a scoprire di seguito cosa è accaduto.

The 100: delusione per gli appassionati dopo la news

Jason Rothenberg, illustre creatore della serie, aveva già preventivato e scritto tutto, con la conclusione dello show con la settima stagione. La decisione, inoltre, era già stata presa da quando era finita la quinta stagione. Leggiamo le sue dichiarazioni: “L’uscita della quinta stagione è stato più o meno il periodo in cui abbiamo presentato un progetto alla alla rete per farci scrivere un finale, così da terminare lo spettacolo alla fine della settima stagione. A quel punto, abbiamo davvero iniziato a formulare il nostro finale.”

I fan, però, possono essere contenti di una cosa: pare che ci potrebbe essere l’arrivo di un prequel. Di fatto, nell’episodio numero otto della stagione numero sette, c’è un episodio, dal nome “Anaconda”, dove è possibile assistere ad un costante e lungo flashback. Sembra che il tutto non sia affatto casuale, trattandosi infatti di un episodio pilot per il nuovo prequel, che dovrebbe arrivare su Netflix oppure HBO Max.

Stesso il creatore della serie ha espresso particolare fiducia in questa nuovissima produzione, dichiarando anche di essere in attesa di qualche major che abbia serie intenzioni di finanziarla.