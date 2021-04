Uno smartphone usato non è necessariamente da buttare. Questo è ciò a cui siamo portati a credere con la pubblicizzazione di nuovi modelli e la mancanza di aggiornamenti ufficiali da parte dei costruttori di tutto il mondo. Ma il vecchio catorcio che raccoglie polvere in armadio o in cassetto può avere ancora una seconda vita con 12 usi alternativi che semplificano di molto la vita di tutti i giorni. Fai tutto questo.

Smartphone: 12 usi alternativi per il tuo vecchio telefono