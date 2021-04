Qualche giorno fa LG ha comunicato ufficialmente la chiusura della divisione smartphone. Una scelta sicuramente drastica ma che permetterà all’azienda di dedicare maggiori risorse alla realizzazione e implementazione di altri prodotti e tecnologie. Dopo questa decisione, però, in molti si sono chiesti quale sarebbe stato il destino degli smartphone LG attualmente distribuiti sul mercato. Ora è arrivato un comunicato ufficiale in cui sono stati assicurati almeno tre major update per alcuni smartphone.

LG assicura che alcuni smartphone saranno supportati per altri tre aggiornamenti di rilievo

Dopo aver annunciato la chiusura della divisione mobile, l’azienda LG ha chiarito la situazione degli smartphone attualmente distribuiti sul mercato. Nello specifico, l’azienda ha promesso di assicurare tre major update per alcuni smartphone. Tra questi, verranno supportati i device premium top di gamma presentati dal 2019, ovvero quelli della serie LG G, LG V, LG Velvet e LG Wing). Per quanto riguarda LG Stylo e i device della serie LG K, sono stati assicurati almeno due aggiornamenti del sistema operativo.

Questa comunicazione servirà alla nota azienda soprattutto per rassicurare tutti gli utenti attualmente possessori di questi dispositivi. Dopo l’annuncio ufficiale di qualche giorno fa, infatti, sono stati in molti a preoccuparsi dei futuri aggiornamenti degli smartphone a marchio LG. Bisogna comunque sottolineare, però, come l’azienda abbia confermato che questa chiusura sarà graduale e non avverrà dall’oggi al domani. L’addio definitivo al settore mobile dovrebbe infatti avvenire attorno alla fine del mese di luglio. Fino ad allora, comunque, verranno ancora prodotti smartphone a marchio LG e, come dichiarato dall’azienda, sarà ancora possibile acquistarli.