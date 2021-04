Vis a Vis: fan furiosi per la fine della serie tv, ci saranno delle novità?

Chi ha amato La Casa di Carta, non può non aver adorato allo stesso modo la serie tv Vis a Vis. Entrambe hanno lasciato gli spettatori senza fiato fino alla fine, ma c’è una differenza: sebbene la prima citata abbia confermato un suo ritorno, la seconda ha esplicitamente dichiarato che non c’è più nulla da fare. Resta comunque una leggera e vaga speranza. Ci sarà almeno uno spin-off? Proseguite nella lettura per scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla successione di episodi.

Vis a Vis: possiamo ancora sperare o è davvero finita?

Noi di tecnoandroid vi vogliamo avvisare già da subito lasciando la parola ad uno dei creatori della fiction. Egli, parlando con un quotidiano spagnolo ha detto: “Avremmo potuto fare una quinta stagione conservativa con le stesse liturgie e concetti delle precedenti, ma abbiamo deciso di cambiare l’universo, i colori e lanciarci nel vuoto”. Un’affermazione a dir poco mistica. Cosa vuole dire? Purtroppo dobbiamo distruggere le vostre aspettative.

Non avremo alcuna consolazione, in quanto non ci sarà una seconda parte dello spin-off. Il motivo? Gli ideatori hanno giustificato questa interruzione brusca dicendo di aver raggiunto tutti gli obbiettivi a cui aspiravano. Nello specifico, queste sono le esplicite parole: “Crediamo che ci sia un viaggio che inizia” con le prime puntate e “vedendo le ultime sequenze dell’ultimo episodio, c’è una certa coerenza universale“. Noi fan della serie tv non siamo affatto d’accordo con tali affermazioni. Nella speranza che qualcosa possa cambiare all’improvviso, manteniamo la calma e godiamoci tutte le serie tv che la piattaforma Netflix ci offre.