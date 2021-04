Il mondo Android è senza dubbio un fantastico ecosistema farcito da tantissime funzionalità offerte dal sistema operativo che ha come mascotte il robottino verde più famoso del mondo, queste funzionalità prendono ovviamente corpo grazie alle applicazioni, dei piccoli software pensati e scritti per compiere un’azione in modo altamente specializzato, da quelle più semplici a quelle più complesse, come gestire un conto in banca ad esempio.

Le app sono ovviamente scaricabili dal Play Store, all’interno del quale Google, conduce costantemente dei controlli a tappeto proprio per smascherare quelle app che in realtà nascondono dei codici malevoli al loro interno, alcune di esse però, nonostante tutto, riescono a sfuggire alla lente di controllo e a finire su migliaia di smartphone, creando non pochi problemi.

Ecco il listone

Se avete una delle app presenti all’interno della lista, disinstallate subito e tutto e magari, procedete con un hard reset del dispositivo, in modo da ripulire completamente la memoria.