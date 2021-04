WindTre è al centro del mercato della telefonia mobile nel corso di questa primavera. L’operatore arancione ha ancora una volta l’obiettivo di affrontare Iliad e gli altri operatori che hanno a regime numerose iniziative low cost. Per sfidare la concorrenza, WindTre ha deciso di puntare tutto sulla ricaricabile Go Unlimited Star+.

WindTre, consumi senza limiti ad un prezzo mai così competitivo

La promozione WindTre Go Unlimited Star+ allo stato attuale può essere definitiva una delle migliori offerte sul mercato della telefonia mobile. Gli utenti avranno a loro disposizione minuti senza limiti verso tutti, SMS infiniti e Giga illimitati per la connessione internet.

La WindTre Go Unlimited Star+ ha un grande punto di forza nel suo costo per il rinnovo mensile. Per questa tariffa, gli utenti pagheranno 7,99 euro ogni trenta giorni. Al tempo stesso, gli abbonati dovranno aggiungere una quota di attivazione dal valore di 10 euro. Questa spesa è da intendersi una tantum, solo in occasione del rilascio della SIM.

Per quanto concerne la WindTre Go Unlimited Star+ sono attese previste una serie di condizioni speciali. Gli utenti interessati a tale promozione dovranno effettuare la portabilità della linea da altro operatore. Pertanto, ad ora, soltanto gli abbonati TIM, Vodafone ed Iliad potranno accedere a questa iniziativa. Al tempo stesso, anche gli ex abbonati di WindTre hanno la possibilità di attivare la tariffa.

Per quanto concerne l’attivazione, i clienti di WindTre dovranno necessariamente rivolgersi in un punto vendita ufficiale del gestore sul territorio italiano. Non possibile la sottoscrizione dell’offerta attraverso il sito internet.