Vodafone: grandi offerte fino a 100GB dopo Pasqua, ecco per quali utenti

Vodafone continua a scandire pagine importanti della telefonia mobile italiana, la quale ad oggi è ricolma di provider di livello. Questi, nonostante riescano ogni mese ad introdurre novità importanti, proprio non riescono a raggiungere gli standard del celebre gestore anglosassone. Sebbene Vodafone risulti il migliore anche in giro per l’Europa, durante gli scorsi mesi altre realtà sarebbero stati in grado di rubargli molti utenti.

Per questo ora si sta procedendo al lancio di tre nuove promozioni che potranno riportare in dietro molti ex clienti.

Vodafone: con queste tre offerte non ci sono dubbi, il gestore riporterà indietro molte persone

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited