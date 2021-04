OPPO A74 è ufficiale in Italia ed è già disponibile all’acquisto su Amazon nella versione 4G. Insieme allo smartphone la casa cinese svela anche le cuffie OPPO Enco Air, delle true wireless con cancellazione intelligente del rumore in chiamata.

Dopo le anticipazioni di qualche ora fa, OPPO toglie il velo al suo nuovo smartphone Android di fascia media. Parliamo di OPPO A74, un dispositivo 4G che si va ad aggiungere alla già affollata fascia sotto i 300 euro. Scopriamo maggiori dettagli.

Oppo A74 è arrivato ed è già disponibile all’acquisto su Amazon

Il dispositivo monta un display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con frequenza di campionamento fino a 180 Hz e un rapporto schermo-superficie del 90,80%. Il cuore del nuovo smartphone è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 662, capace di sfornare performance del 30-40% superiori a quelle della precedente versione. Lato memorie troviamo 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico di OPPO A74 vede una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, accompagnato da uno monocromatico e da uno per le foto macro, entrambi da 2 MP; frontalmente abbiamo una singola fotocamera integrata nel display con sensore da 16 MP. Tutti e quattro possono contare sulla funzione AI Beautification, che riconosce automaticamente l’età, i dettagli del viso e altre caratteristiche del soggetto e migliora gli scatti.

OPPO presenta oggi anche le OPPO Enco Air, cuffie true wireless stereo con cancellazione intelligente del rumore in chiamata, supportata da Intelligenza Artificiale e dall’Advanced Audio Coding. A bordo abbiamo il supporto al Bluetooth 5.2 e un Dual-mic con funzionalità AI: il microfono sopra l’asticella raccoglie il rumore ambientale, mentre quello al di sotto si occupa del parlato; in questo modo lavorano insieme per raccogliere voci il più naturali possibile.

Come anticipato, OPPO A74 è già disponibile all’acquisto in Italia su Amazon nella colorazione Prism Black, anche se nel momento in cui stiamo scrivendo non c’è una data precisa per la spedizione. Il prezzo è di 299.99 euro. Discorso diverso per le OPPO Enco Air: le cuffie saranno infatti disponibili nelle prossime settimane su Amazon e presso i migliori negozi di elettronica nelle versioni White e Black. Il prezzo consigliato è di 99.90 euro.