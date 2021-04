MediaWorld rinnova la propria campagna promozionale con un volantino veramente assurdo, ricco di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, atte a favorire l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, senza spendere cifre troppo elevate.

Il risparmio, come sempre accade quando parliamo di MediaWorld, è valido fino al 14 aprile 2021 anche online sul sito ufficiale, con spedizione a pagamento della merce presso il proprio domicilio. Se interessati, va ricordato comunque che è previsto il tasso zero, con rateizzazione fissa addebitata sul conto corrente bancario, per ogni acquisto del valore superiore ai 199 euro.

Ricevete subito sul vostro smartphone i nuovi codici sconto Amazon, vi attendono gratis sul canale Telegram di TecnoAndroid.

MediaWorld: i nuovi sconti sono incredibili

Incredibili nuovi sconti per tutti gli utenti, anche legati alla telefonia mobile; qui infatti posiamo scovare gli ultimi smartphone Apple, come iPhone 12 Pro Max a 1349 euro, iPhone 12 a 829 euro, iPhone 12 Mini a 749 euro o iPhone XR a 569 euro.

In alternativa sono disponibili svariati modelli android relativamente economici, del calibro di Xiaomi Redmi Note 9T a 219 euro, Vivo Y20s a 149 euro, Samsung Galaxy A72 a 449 euro, Samsung Galaxy A20s a 149 euro, Motorola G8 Power a 129 euro, Oppo Find X3 Lite a 499 euro, Oppo Reno 4 a 399 euro, Oppo A73 a 249 euro e Samsung Galaxy A51 a 249 euro.

Tutto questo senza dimenticarsi i top dell’azienda sudcoreana, quali sono Galaxy S21 a 899 ero o anche Galaxy S20+ a 699 euro.

Il volantino MediaWorld lo potete sfogliare in maniera dettagliata aprendo le pagine che potete trovare integrate direttamente nel nostro articolo, inserite come galleria fotografica.