Google ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento di sicurezza Android di aprile per i suoi smartphone Pixel e sembra che abbia apportato parecchi miglioramenti. Tra questi, i dispositivi piú recenti riceveranno un aumento delle prestazioni.

Google afferma che l’aggiornamento include “ottimizzazioni delle prestazioni per alcune app e giochi ad alta intensitá grafica” su Pixel 5 e 4A 5G. Come notato da XDA Developers, alcuni tester stanno notando prestazioni grafiche della GPU notevolmente migliorate su Pixel 5. Il consiglio è quello di verificare la disponibilitá dell’aggiornamento e provare i nuovi miglioramenti.

Google Pixel 5: l’aggiornamento è giá disponibile per il download

In passato, alcuni test avevano svelato che lo smartphone di Google, Pixel 5, produceva risultati GPU peggiori rispetto ad altri smartphone che utilizzavano lo stesso chip Qualcomm Snapdragon 765G. Ora, sembra che le prestazioni del device in questione sono state “raddoppiate” rispetto ai dati iniziali e sono in linea con gli smartphone che includono il chip 765G.

I benchmark, naturalmente, non si traducono sempre in risultati reali. Tuttavia, dopo il riferimento di Google alle ottimizzazioni per le app ad alta intensitá grafica, sembra che le prestazioni della GPU dovrebbero essere migliori con la nuova versione del software. Potete scaricare il nuovo aggiornamento e provare voi stessi le novitá.

Inoltre, Google afferma che Pixel 5 e 4A 5G dovrebbero ricevere “miglioramenti di alta qualitá per la fotocamera” in alcune app di terze parti. C’è anche una correzione per un bug di blocco dell’avvio sui dispositivi Pixel 4 e 5, oltre ad una per le impostazioni della rete domestica sui device Pixel 3 e 4.