Esselunga aggiorna la propria campagna promozionale, portando sul mercato una nuovissima serie di offerte con le quali promette la possibilità di godere di un risparmio praticamente senza precedenti, grazie alla presenza di un paio di prodotti veramente molto economici.

In seguito all’ottimo risultato raggiunto con lo Speciale Multimediale, l’azienda ha deciso di attendere a buttarsi nuovamente sull’Offerta tech, per avvicinarsi di soppiatto alla tecnologia, inserendo poche promozioni nel volantino con il quale promuove i beni di prima necessità. Tutti gli sconti possono essere fruiti esclusivamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale, fino al 17 aprile 2021, senza limitazioni sulle scorte.

Esselunga: quante offerte speciali per gli utenti

Lo smartphone coinvolto nella campagna, e disponibile in versione totalmente no brand, è il Realme 7i, un modello caratterizzato da un ampio display da 6.5 pollici, con sistema operativo Android 10 e Realme UI, con anche processore octa-core, 4GB di RAM, 3 fotocamere posteriori (da 48 + 8 + 2 megapixel), una frontale da 8 megapixel, una grandissima batteria da 6000mAh, per finire con il sensore delle impronte digitali nella back cover.

Tutto questo sarà acquistabile con una spesa finale di soli 149 euro, per la variante con 64GB di memoria interna, e con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi. Se interessati sono anche disponibili altri due prodotti di tecnologia, in particolare uno smartwatch Bijoux E3 da 14,95 euro o una TV LED Saba da 32 pollici al prezzo finale di 159 euro.

I dettagli della campagna li trovate sul sito di Esselunga.