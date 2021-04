I nuovi sconti lanciati da Bennet possono davvero mettere alle strette Esselunga, portando con sé prezzi decisamente convenienti per la maggior parte dei consumatori che vorrà completare gli acquisti dei nuovi prodotti di tecnologia generale, da aggiungere al “parco” in proprio possesso.

Tutte le offerte elencate nel nostro articolo, lo ricordiamo, risultano essere possibili in esclusiva nei singoli punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, gli utenti non potranno accedervi sul sito ufficiale. Le scorte, a dispetto di quanto vista in precedenza con SottoCosto o similari, non rappresentano un problema.

Bennet: questi sono i nuovi sconti

Lo smartphone più interessante dell’intero volantino Bennet è rappresentato dall’Apple iPhone 12, un terminale decisamente di alta qualità, in termini di prestazioni anche fotografiche, da poco lanciato sul mercato mondiale. Il suo prezzo, per ovvie ragioni, è molto vicino al listino originario, ma anche i soli 50 euro di sconto che l’hanno portato a costare 849 euro, sono più che apprezzati.

Le due alternative con sistema operativo Android sono rappresentate da Galaxy A20e in vendita a 129 euro o anche l’ottimo Samsung Galaxy A51, oggi effettivamente disponibile all’acquisto a 219 euro.

Naturalmente il volantino Bennet permette di godere di altre promozioni ugualmente interessanti, per questo motivo dobbiamo raccomandarvi di prendere visione delle pagine che potete trovare nell’articolo, avrete l’occasione di conoscere da vicino i singoli prezzi di vendita di ogni prodotto lanciato e reso disponibile in negozio.