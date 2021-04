Da Trony è arrivato lo sconto IVA, gli utenti che avranno l’opportunità di recarsi personalmente nei negozi dislocati in Veneto, repubblica di San Marino, Umbria, Rieti, Abruzzo, Molise e Emilia Romagna entro il 15 aprile, potranno effettivamente godere di sconti decisamente invidiabili.

Il volantino, come potete benissimo immaginare, non risulta essere disponibile altrove o più precisamente sul sito dell’azienda, per completare gli acquisti sarà strettamente necessario andare fisicamente nei punti vendita indicati in precedenza. I prodotti non presentano limitazioni particolari in termini di quantitativi di scorte disponibili, ciò sta a significare che teoricamente dovrebbero essere acquistabili anche in prossimità della data di scadenza della campagna.

Scoprite con noi i migliori codici sconto Amazon, sono disponibili per voi sul canale Telegram dedicato.

Trony: quali sono i migliori sconti

Il meccanismo che regola il cosiddetto Sconto IVA non potrebbe essere più semplice, l’utente non deve fare altro che recarsi personalmente in negozio, scegliere il prodotto che maggiormente lo aggrada, ed in cambio riceverà uno sconto effettivo del 18,03%, rispetto all’originario prezzo di listino.

La promozione non prevede uno sconto del 22% (il valore dell’IVA), semplicemente perché quando quest’ultima viene “scorporata”, è necessario considerare che viene applicata su un valore originariamente inferiore a quanto vediamo sul cartellino, il quale è composto da listino + IVA applicata al listino. Nel momento in cui la scorporeremo dal prezzo finale, la sua incidenza sarà proprio uguale al 18,03%.

Su alcuni prodotti tra quelli disponibili nel catalogo aziendale, se interessati, è previsto anche il Doppio Sconto IVA, con uno sconto effettivo del 32% (circa), rispetto all’originario prezzo.