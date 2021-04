Il volantino MediaWorld reso disponibile nell’ultimo periodo è davvero pazzesco, al suo interno gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti molto più interessanti del previsto, godendo nel contempo di un risparmio praticamente senza precedenti.

Gli acquisti possono essere completati, come accade di solito, sia in negozio che sfruttando l’e-commerce aziendale, solo in questo secondo caso è previsto il pagamento delle spese di spedizione presso il proprio domicilio, indipendentemente dal livello effettivamente raggiunto o dalla categoria merceologica coinvolta. Tutti i prodotti sono ad ogni modo commercializzati con garanzia di 24 mesi, contro eventuali difetti di fabbrica (non danni accidentali).

MediaWorld: ecco la campagna promozionale che tutti stavamo aspettando

Osservando da vicino il volantino MediaWorld notiamo chiaramente la presenza di innumerevoli sconti molto speciali, anche applicati nel segmento della telefonia mobile. Puntando l’occhio sulla fascia medio-bassa della suddetta, possiamo scoprire l’esistenza di Samsung Galaxy A72 a 499 euro, Galaxy A52 a 379 euro, Galaxy 12 a 159 euro, ma anche di Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 229 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 199 euro o un recentissimo Oppo Find X3 Lite a 499 euro.

Non mancano le occasioni per mettere mano ai top di gamma del momento, sia per quanto riguarda i prodotti Apple, che ovviamente i vari Samsung Galaxy S21, Xiaomi Mi 11 o anche Oppo Find X3 Pro.

Tutte le informazioni del caso legate al volantino MediaWorld discusso nel nostro articolo, sono disponibili nel dettaglio qui sotto.