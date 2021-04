Lucifer ha preso negli ultimi giorni le luci dei riflettori grazie al tanto atteso rilascio della data di arrivo della seconda metà della quinta stagione, si tratta di uno dei contenuti forse più attesi dell’anno sulla piattaforma Netflix, la quale ha tenuta ben stretta la data di arrivo, creando un hype incredibile intorno al contenuto dedicato al satana in vacanza impersonato da Tom Ellis.

Ora che la data è stata finalmente rivelata, i fan sono a caccia di informazioni su cosa arriverà nella seconda metà, foto, post su Instagram e dichiarazioni, tutto sotto il vaglio degli appassionati, i quali ora attendono l’arrivo del trailer, che darà certamente un primo saggio di cosa ci aspetta nei prossimo otto episodi della stagione.

Una piccola preview

Lo showrunner della serie, Joe Henderson ha voluto alzare la temperatura, ha infatti dichiarato che già il trailer avrà un forte impatto sugli utenti, che guardandolo non potranno far altro che desiderare ancora di più l’arrivo dei prossimi episodi.

“Ve la farete tutti sotto quando vedrete quel trailer, è fantastico a dir poco” ha dichiarato l’autore durante una recente intervista con World Balloon, proseguendo poi “Voglio dire, la stagione in sé è già fantastica, ma quando getterete lo sguardo sul trailer… Avverto tutti quanti che conterrà qualche spoiler che potreste non voler vedere, ma non tale da rovinare l’esperienza Lucifer, sarà solo un’aggiunta all’hype secondo me, lo stavo guardando giusto di recente e ho pensato: ‘Abbiamo fatto tutte queste cose in 8 episodi? Amazing!'”

Cosa vi aspettate dai nuovi episodi ? Siamo certi che il cast non ci deluderà.