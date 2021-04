Un regalo incredibile attende gli utenti che vorranno completare gli acquisti da Expert, è infatti prevista la possibilità di ottenere un omaggio speciale, seguendo determinate e specifiche linee guida, nemmeno troppo stringenti rispetto a quanto sono in grado di offrire le dirette concorrenti.

La campagna promozionale come al solito è disponibile senza distinzioni nei vari negozi in Italia, e direttamente online sfruttando l’e-commerce dell’azienda stessa. Nel momento in cui si penserà di collegarsi al sito, è importante ricordare che la spedizione presso il proprio domicilio sarà da considerarsi a pagamento, indipendentemente dal livello di spesa raggiunto. Nonostante ciò, i prodotti vengono integralmente commercializzati con garanzia di 24 mesi, e nella maggior parte dei casi in versione no brand.

Scoprite subito quali sono i migliori codici sconto Amazon, li abbiamo raccolti tutti per voi nel nostro canale Telegram dedicato.

Expert: risparmiare è davvero molto semplice

Il fulcro della campagna promozionale vede offrire la possibilità di godere della macchina per il caffè Borbone, con 130 cialde incluse, a titolo completamente gratuito, nel momento in cui si sceglierà uno degli elettrodomestici o dei televisori tra quelli effettivamente contrassegnati.

Nell’eventualità in cui, invece, foste interessati all’acquisto di uno smartphone, segnaliamo comunque la presenza di molteplici prodotti in promozione, anche se nella maggior parte dei casi appartenenti alla fascia media del mercato della telefonia mobile.

Non riuscendo ad elencare le singole promozioni nel nostro articolo, abbiamo pensato di raccogliere le pagine direttamente qui sotto, in tal modo avrete l’opportunità di comprendere da vicino i vari prezzi di vendita che Expert ha pensato appositamente per voi.