Ultimo giorno di validità da Coop e Ipercoop per una delle migliori campagne promozionali del periodo corrente, condita con uno Speciale Multimediale davvero unico nel proprio genere, ricchissimo di prezzi bassi e di forti sconti per tutti.

Come anticipato nel corso della giornata di ieri, sebbene il volantino sia a tutti gli effetti scaduto il 5 aprile, è stato prorogato in termini di validità generale anche ad oggi, per favorire l’acquisto da parte dei vari consumatori sul territorio nazionale. La maggior parte dei prezzi risulta essere disponibile in esclusiva nei negozi in Italia, con pochissimi accenni al sito ufficiale di Coop e Ipercoop (per il quale è prevista la spedizione gratuita per ogni ordine superiore ai 19 euro).

Accedete alle migliori offerte Amazon, ricevendo in cambio anche codici sconto gratis, correndo ad iscrivervi subito al canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid.

Coop e Ipercoop: le occasioni sono incredibili

I prodotti in promozione da Coop e ipercoop sono davvero tantissimi, partono dai top di gamma del periodo, con prezzi pericolosamente vicini ai listini, quali sono Samsung Galaxy Z Flip a 1299 euro, ma anche Galaxy S1 a 899 euro o il Galaxy S20 FE da 519 euro, per scendere poi verso le soluzioni più economiche e dalle quali si possono strappare occasioni molto interessanti.

In particolare si potranno acquistare Samsung galaxy A12 a 179 euro, Apple iPhone SE 2020 a 469 euro, Huawei P Smart 2021 al prezzo di 159 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 239 euro, Alcatel 1 2019 a 54,90 euro, Oppo Reno 4 a 349 euro, Oppo A53s a 159 euro, Oppo A15 a 129 euro e per finire con l’Oppo A73 a 199 euro.