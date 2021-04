Il volantino Comet nasconde al proprio interno una sorpresa assolutamente incredibile, gli utenti si ritrovano infatti ad avere la possibilità di ricevere un omaggio con ogni singolo acquisto effettuato, dipendentemente dalla scelta che l’utente effettuerà.

La campagna promozionale è attiva ovunque, con disponibilità anche sul sito ufficiale e possibilità di ricevere la merce gratuitamente al proprio domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro. Il Tasso Zero può essere richiesto se spenderete più di 199 euro, e prevede il pagamento in 10/20 mensilità con rateizzazione fissa applicata sul conto corrente bancario.

L’omaggio corrisponde alla Lavazza Jolie Plus, la macchina per il caffè con cialde (incluse ben 216 capsule in confezione), del valore commerciale di circa 130 euro. Per ottenerla sarà necessario acquistare uno dei prodotti contrassegnati, più che altro legati alle categorie merceologiche dei televisori e degli elettrodomestici in generale.

I codici sconto Amazon sono per voi completamente gratis sul nostro canale Telegram, scopriteli in esclusiva assoluta qui.

Comet: quali sono gli sconti più interessanti

Spendere poco con Comet è davvero facilissimo, ma è sempre necessario prestare attenzione al prodotto che si selezionerà, in particolare notiamo la presenza di alcuni ottimi top di gamma, come Samsung Galaxy S21, Xiaomi Mi 11 o Oppo Find X3 Pro, con tantissime occasioni però legate alla fascia più bassa dello stesso mercato.

Qui si potranno acquistare Samsung Galaxy A12, ma anche Xiaomi Redmi 9At, Xiaomi mi 10T, Xiaomi Mi 11 lite, Oppo A15, Oppo A52 o similari. La campagna promozionale l’abbiamo riassunta per voi nell’articolo, in modo da avere la possibilità di scoprire nel dettaglio quali sono i prezzi più bassi.