Vis a Vis è una serie TV spagnola distribuita da Netflix, la quale ha riscosso un successo davvero clamoroso, attirando a sé un pubblico che non tutti si aspettavano. La fiction, come detto prima, è stata prodotta in Spagna, ed aveva una composizione particolare delle puntate: la prima stagione era infatti da 11 episodi, la seconda da 13, terza e quarta da 8.

Quelli che hanno seguito con maggiore interesse la fiction, sanno sicuramente che i produttori non hanno comunicato alcuna novità interessante negli ultimi mesi. Ma ora ve le diremo noi: le stagioni 5 e 6 di Vis a Vis non verranno mai prodotte, ma fortunatamente, sarà disponibile uno spin-off dal nome Vis a Vis: El Oasis.

Uno dei creatori della serie si è espresso recentemente ad un quotidiano spagnolo, dicendo la sua in merito ad una possibile quinta stagione: “Avremmo potuto fare una quinta stagione conservativa con le stesse liturgie e concetti delle precedenti, ma abbiamo deciso di cambiare l’universo, i colori e lanciarci nel vuoto”. In base a quello che stiamo dicendo, possiamo dire che sicuramente non ci sarà una quinta stagione della serie. Ma ci sarà almeno una seconda parte dello spin-off?

Vis a Vis: arriverà la seconda parte dello spin-off?

Purtroppo, le notizie negative continuano a persistere, dato che il team di produzione non ha intenzione di realizzare una seconda parte dello spin-off. Questa decisione è data dal fatto che, in base a ciò che è stato detto, il ciclo narrativo è definitivamente chiuso e che tutti gli obiettivi prefissati precedentemente sono stati raggiunti.

Dunque, arrivati a questa consapevolezza, possiamo di certo affermare che all’orizzonte non c’è nulla di concreto. La dura decisione è stata tuttavia condivisa da tutto il cast, il quale ha anche affermato: “crediamo che ci sia un viaggio che inizia” con le prime puntate e “vedendo le ultime sequenze dell’ultimo episodio, c’è una certa coerenza universale“.