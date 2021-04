Il nuovo volantino che Unieuro ha deciso di rendere disponibile sul territorio nazionale, lo possiamo quasi definire da primato, tanto è interessante e ricco di occasioni per le quali gli utenti non devono assolutamente perdere la chance di spendere poco.

La campagna promozionale, infatti, nasce per essere disponibile pressoché ovunque in Italia, con possibilità di acquisto sia in negozio che sfruttando l’e-commerce di Unieuro; coloro che non vorranno effettivamente spostarsi dal divano di casa, potranno godere della spedizione gratuita presso il domicilio, per ogni ordine il cui valore effettivo superi i 49 euro. Non manca ovviamente il solito Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi, solo quando la spesa avrà superato i 199 euro.

Unieuro: quali sono le migliori occasioni per risparmiare

I prodotti in promozione da Unieuro appartengono a tante e svariate categorie merceologiche, osservando da vicino esclusivamente gli smartphone, possiamo scovare alcune occasioni, ma sempre e soltanto nella fascia dei 400 euro.

In particolare annoveriamo la presenza di un buonissimo Realme 8 Pro, attualmente disponibile a soli 299 euro, riuscendo inoltre ad acquistare uno Xiaomi Mi 11 Lite, a 349 euro, oppure anche un Samsung Galaxy A52, ma in questo caso la spesa sarà di 379 euro.

I suddetti sono i modelli di fascia media più interessanti, risultano essere disponibili anche terminali più economici, come Xiaomi Redmi Note 9T, Huawei P30 Lite New Edition, Oppo A73, Motorola G9 Power o LG K61. Il volantino di Unieuro lo potete sfogliare qui sotto.