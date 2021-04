Dopo settimane e settimane di rumor ed indiscrezioni possiamo finalmente annunciare che Huawei Band 6 è ufficiale, anche se per il momento è disponibile solamente sul mercato malese.

Si tratta di una smartband in grado di gestire le nostre attività fisiche, battito cardiaco e moltissimo altro. Scopriamo insieme la scheda tecnica completa.

Huawei Band 6 è finalmente ufficiale, ecco la scheda tecnica

La nuova smartband di Huawei dispone di uno schermo AMOLED da 1.47 pollici con risoluzione 194×368 pixel, pesa 18 grammi e ha delle dimensioni di 43 mm (H) x 25.4 mm (W) x 10.99 mm (D). Dispone di Bluetooth 2.4 GHz, BT5.0, BLE, sensore 6-axis IMU sensor (Accelerometer sensor, Gyroscope sensor), sensore ottico per la frequenza cardiaca.

Ha ricevuto la certificazione alla resistenza all’acqua fino a 5 atm ed è compatibile con Android 6.0 o successivi o iOS 9.0 o successivi. La porta di ricarica è un connettore di ricarica magnetica e, come anticipato precedentemente, dispone di 96 attività fisiche rilevate, rilevazione continua della frequenza cardiaca e della SpO2, rilevazione del sonno con TruSleep. La batteria è garantita per 2 settimane.

La nuova Huawei Band 6 è stata lanciata ufficialmente per il mercato malese e non sappiamo se e quando arriverà in Europa. Le colorazioni corrispondono a Graphite Black, Amber Sunrise e Forest Green, ad un prezzo equivalente a circa 45 euro. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli, sicuramente vi terremo informati sul suo arrivo.