Coop e Ipercoop hanno comunemente deciso di alzare il livello delle offerte legate al mondo della tecnologia, di conseguenza hanno proposto al pubblico italiano un grandissimo numero di promozioni incredibili, condite con prezzi sempre più bassi e convenienti.

Il volantino discusso nell’articolo è di base disponibile fino ad oggi, 5 aprile 2021, ma data l’impossibilità di godere degli sconti, siccome è un giorno di festa, molto probabilmente sarà possibile completare gli acquisti anche domani, sempre e soltanto nei punti vendita in Italia (nella maggior parte dei casi). I vari prodotti inclusi sono da considerarsi disponibili con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente no brand.

Coop e Ipercoop: la spesa è davvero ridottissima

La spesa da Coop e Ipercoop è ridottissima, sopratutto sui modelli di smartphone i cui prezzi non vanno oltre i 350 euro dell’ottimo Oppo Reno 4 di ultima generazione. Per il resto parliamo di prodotti del calibro di un realme 7 Pro, il cui prezzo si aggira attorno ai 289 euro, senza poi dimenticarsi di Samsung Galaxy A12, disponibile a 179 euro, Oppo A15 a 129 euro o anche Oppo A73 a 199 euro.

Scorrendo le pagine della campagna, si possono anche scovare altre occasioni altrettanto interessanti, che coinvolgono Huawei P30 Lite New Edition a 239 euro, Huawei P Smart 2021 a 159 euro, Alcatel 1 2019 a 54,90 euro e similari. I dettagli della campagna promozionale sono raccolti per comodità nelle pagine che abbiamo inserito direttamente qui sotto.