Per celebrare il proprio ventesimo anniversario, Linkem ha lanciato il nuovo concorso denominato 20 anni insieme, attraverso il quale è possibile vincere una gift card Idea Shopping di 1000 euro.

Oltre alla Gift Card ci sono in palio anche una serie di buoni Amazon di tagli diversi e dei device Samsung. L’iniziativa, divisa nelle 3 modalità A, B e C e sponsorizzata anche sui social dell’operatore, è partita lo scorso 29 Marzo 2021. Scopriamo insieme i dettagli.

Linkem per festeggiare 20 anni insieme ha messo in palio 1000 euro

I destinatari delle modalità A e B sono gli utenti maggiorenni domiciliati e/o residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino, mentre la C è dedicata ai già clienti Linkem possessori di almeno un contratto attivo alla data di avvio del concorso. Per prendere parte al concorso bisogna registrarsi al sito 20anniinsieme.linkem.com, compilando i campi obbligatori del form proposto o effettuando il social login con Facebook oppure una combinazione univoca di email e password, inserendo le proprie credenziali.

L’utente registrato riceve una email con un link di conferma della propria identità. Ciascun utente può registrarsi al portale web soltanto una volta, ma può partecipare alle diverse modalità previste. La modalità A si chiama Foto Frame e basta caricare un contenuto fotografico e scegliere un frame grafico tra quelli disponibili proposti, a tema Compleanno Linkem. Il tutto seguendo la procedura presente sul sito.

La modalità B si chiama Scratch and win dove i partecipanti hanno la possibilità di attivare lo Scratch and win per verificare immediatamente l’eventuale vincita instant win di uno dei 100 premi in palio, consistenti in 1 Buono Regalo Amazon di 20 euro. L’ultima modalità è chiamata Spin and win, dedicata ai soli già clienti Linkem che hanno almeno un contratto attivo alla data di avvio del concorso. Per scoprire tutti i dettagli e la lista completa di premi, visitate il sito ufficiale dell’operatore.