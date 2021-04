Comet sta cercando di avvicinarsi all’Olimpo della rivendita di elettronica, proponendo al pubblico italiano la possibilità di ricevere un omaggio veramente molto speciale con ogni acquisto effettuato, senza porre particolari limitazioni alla disponibilità sul territorio o quant’altro.

Per godere della Lavazza Jolie Plus, una delle più famose macchine per il caffè, con incluse anche 216 capsule gratis, dovrete semplicemente acquistare un elettrodomestico o un televisore tra quelli effettivamente contrassegnati. Fatto questo, quando giungerete in cassa riceverete in cambio il prodotto indicato, senza necessariamente essere costretti ad attendere intervalli temporali di alcun tipo.

Comet: quali sono i prezzi da non perdere di vista

Il volantino Comet parte dalla fascia più alta del mercato della telefonia mobile, promettendo ottimi prezzi applicati su alcuni modelli dall’estremo interesse generale, come galaxy S21, Xiaomi Mi 11 o anche Oppo Find X3 Pro, sebbene comunque la cifra finale risulti essere sempre molto vicina al listino originario.

Le occasioni diventano più promettenti scendendo di qualità, qui infatti possiamo scovare soluzioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, come Oppo A15, Xiaomi Mi 11 Lite, xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Mi 10T o anche Oppo A52. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili in versione no brand, quindi con aggiornamenti che verranno rilasciati nel corso del tempo dal produttore stesso, non da un operatore telefonico.

Maggiori informazioni in merito al volantino Comet sono disponibili qui sotto.