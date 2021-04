Il volantino che Unieuro ha deciso di attivare nell’ultimo periodo, porta con sé importantissime riduzioni di prezzo, pensate per invogliare ed avvicinare gli utenti al mondo dell’elettronica, dopo l’abbuffata di sconti natalizi e dei saldi invernali.

Sebbene il denaro a disposizione di molti di noi sia andato assottigliandosi con il progredire della pandemia, ancora oggi esistono utenti alla ricerca della perfetta occasione per cambiare il modello di smartphone o rinnovare il proprio parco di prodotti per la casa. Con il corrente volantino Unieuro sarà possibile scovare buone proposte commerciali, con disponibilità garantita in negozio ed online sul sito ufficiale, nonché spedizioni gratuite presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine sarà del valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: il nuovo volantino è incredibile

I prodotti inclusi nella campagna promozionale non puntano alla fascia alta, ma rientrano quasi integralmente nei modelli con un prezzo finale non superiore ai 400 euro. Tra questi, ad esempio, abbiamo la possibilità di trovare i vari Xiaomi Mi 11 Lite, appena lanciato sul mercato italiano, e già disponibile a 349 euro, riuscendo anche a mettere le mani su Realme 8 Pro, un best buy assoluto il cui prezzo non va oltre i 299 euro, per finire con il Samsung Galaxy A52, in vendita a 379 euro.

Il volantino Unieuro non si ferma qui, sfogliandone le pagine si possono scoprire anche tantissime altre occasioni ugualmente interessanti, atte ad invogliare il consumatore all’acquisto. Per conoscerle da vicino aprite le pagine seguenti.