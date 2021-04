L’operatore virtuale Rabona Mobile, in occasione delle festività Pasquali, ha pensato di riproporre la sua iniziativa promozionale che prevede un bonus ricarica omaggio e anche un’offerta sul costo della SIM.

Come fatto in altre occasioni, l’operatore attivo su rete Vodafone proporrà a partire dalle ore 17:00 dello scorso 2 Aprile 2021, e fino alle ore 10:00 del 6 Aprile 2021, una promozioni per la ricarica del credito, a cui se ne affianca una seconda per l’attivazione di una nuova SIM. Scopriamo maggiori dettagli.

Rabona Mobile lancia una doppia promozione per Pasqua

L’offerta di Pasqua relativa alla ricarica prevede che per tutti i già clienti Rabona Mobile e Si, Pronto !?! che ricaricano online esclusivamente attraverso i siti ufficiali e l’App di Rabona e del suo brand secondario Sì, Pronto!?! un bonus di 10 euro, solo se il taglio scelto è quello di 20 euro. In altri termini, i clienti che dovessero effettuare una ricarica da 20 euro nel periodo di durata dell’iniziativa otterranno un accredito di 30 euro di traffico telefonico, da utilizzare per il pagamento dei rinnovi delle offerte dell’operatore Rabona e del suo secondo brand.

La promozione vale solo per il taglio di ricarica da 20 euro (che fornirà al cliente un traffico di 30 euro) e per un massimo di due ricariche effettuate: ciò significa che è possibile ottenere, a fronte di un esborso totale complessivo di 40 euro, un totale di 60 euro di credito telefonico, di cui 20 euro omaggio. Si ricorda che Rabona Mobile è un operatore virtuale MVNO che dal 17 Aprile 2019 offre i suoi servizi su rete Vodafone fino in 4G con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Per quanto concerne invece la promo sulla SIM, sempre nello stesso periodo di tempo, a partire dalle ore 17:00 dello scorso 2 Aprile 2021, Rabona Mobile renderà disponibile, per il suo primo brand, una promozione che prevede, per la SIM, un costo di 9.99 euro invece di 25 euro, a cui si deve sommare comunque il costo di una prima ricarica da 10 euro, per un totale di 19.99 euro.